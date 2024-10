Les forfaits mobiles avec 100 Go de data représentent un bon compromis entre les gros forfaits souvent sous-utilisés (et plus chers) et les petits forfaits qui peuvent s'avérer insuffisants.

Chez les opérateurs mobiles virtuels (MVNO), on peut en trouver en ce moment de très intéressants du côté de Cdiscount Mobile et La Poste Mobile.

Forfait 100 Go 5G Cdiscount Mobile

Le forfait 100 Go de Cdiscount Mobile est proposé à seulement 7,99 € par mois seulement avec la 5G incluse et est sans engagement. Il inclut :

100 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

+18 Go d'internet en 4G depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM,

Le réseau Bouygues Télécom,

La carte SIM à 1 € seulement.

Une offre équilibrée et donc très intéressante.

Forfait 100 Go 4G La Poste Mobile

Le forfait mobile 100 Go 4G de La Poste ne supporte pas la 5G mais par contre est proposé en ce moment gratuitement pendant 4 mois avant de revenir à son prix habituel de 10,99 € par mois. Et si vous êtes client Box SFR, vous pouvez avoir droit à un tarif réduit de 9,99 € après les 4 mois gratuits.

Ce forfait sans engagement propose donc :

100 Go d'internet en 4G depuis la France métropolitaine,

+25 Go d'internet depuis l'UE et les DOM / COM,

Depuis la France métropolitaine : appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM / COM, et les MMS illimités vers la France métropolitaine seulement,

Depuis la zone Europe et la zone DOM / COM : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, la zone 1 Europe et la zone DOM / COM,

La carte SIM à 9,90 €,

L'option 5G pour 5 €/mois sans engagement.

On peut également trouver d'autres forfaits MVNO ou non à considérer :