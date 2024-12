RED by SFR lance aujourd'hui une offre exceptionnelle spéciale Noël avec un forfait mobile 300 Go de data à seulement 9,99 €/mois avec 5G incluse et 4 mois d'abonnements offerts à Deezer Duo ! Royal !



Le forfait comprend :

300 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

27 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, UE et DOM (hors Mayotte),

Deezer Duo offert pendant 4 mois





Du côté de la concurrence, signalons les offres suivantes :