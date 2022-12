Commençons avec Prixtel qui met à disposition un forfait mobile Oxygène avec 50 Go de data à seulement 9,99 € par mois, sans engagement et sans augmentation de prix après un an. Attention à ne pas dépasser les 50 Go sinon vous passerez à la gamme supérieure, car il s'agit d'un forfait flexible.

Ce forfait comprend :

50 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (forfait flexible)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (forfait flexible) Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, UE et DOM

Appels illimités vers USA / Canada + fixe UE/DOM

20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Réseau SFR

Le forfait mobile Prixtel Oxygène 50 Go est au prix de 9,99 € par mois



Passons à l’opérateur mobile NRJ Mobile qui propose un forfait mobile avec également 50 Go de données mobiles pour seulement 9,99 € par mois. Ce forfait mobile est de plus sans engagement et surtout le prix n'évoluera pas même après un an.

Ce forfait en série limitée comprend :

50 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

Appels / SMS et MMS illimités

10 Go de data depuis l’UE et les DOM.

Réseau Bouygues Télécom

Le forfait NRJ Mobile 50 Go à 9,99 € par mois



Finissons avec Cdiscount Mobile qui propose lui aussi un forfait mobile 50 Go pour 9,99 € par mois et sans engagement !

Ce forfait inclut :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et en Europe

50 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

9 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Réseau Bouygues Télécom

Le forfait Cdiscount Mobile 50 Go à 9,99 € par mois



Vous avez donc le choix entre trois forfaits aux caractéristiques très proches.



Signalons également que les opérateurs traditionnels proposent eux aussi des forfaits mobiles à prix ultra réduits, mais avec par contre des quantités de données mobiles très réduites, à éviter donc si vous devez utiliser régulièrement vos datas :