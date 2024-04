NRJ Mobile

Chez NRJ Mobile, on trouve par exemple le forfait mobile 130 Go 4G à 9,99 €/mois sans engagement.

Il inclut :

130 Go de data (débit réduit au-delà),

16 Go en 4G inclus depuis l'UE et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités,

La carte SIM à 1 €.

Vous pouvez aussi bénéficier du forfait mobile 150 Go en 5G à 12,99 €/mois, avec ici 21 Go en 4G inclus depuis l'UE et les DOM.





Prixtel

Cet opérateur virtuel propose le forfait flexible Le grand, où vous payez ce que vous consommez. Le forfait va de 100 à 160 Go avec les prix suivants :

De 0 à 100 Go : 9,99 €/mois,

: 9,99 €/mois, De 100 à 130 Go : 12,99 €/mois,

: 12,99 €/mois, De 130 à 160 Go : 15,99 €/mois.

On y trouve :

De 100 à 160 Go en 4G / 4G+ (débit réduit au-delà),

15 Go depuis l'UE et les DOM,

Depuis la France métropolitaine : appels, SMS et MMS illimités,

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS, MMS illimités vers ces zones et la France.

Si vous consommez moins de data, un forfait flexible Oxygène de 60 à 100 Go allant de 8,99 € à 12,99 € est également disponible.

YouPrice

Du côté de YouPrice, on trouve le forfait flexible "Le First" qui offre une enveloppe de 100 à 120 Go et nous laisse le choix entre le réseau Orange ou SFR.

Voici les prix appliqués sur réseau Orange :

De 0 à 100 Go : 9,99 €/mois pendant 2 mois puis à 12,99 €/mois,

: 9,99 €/mois pendant 2 mois puis à 12,99 €/mois, De 100 à 110 Go : 16,99 €/mois pendant 2 mois puis à 19,99 €/mois,

: 16,99 €/mois pendant 2 mois puis à 19,99 €/mois, De 110 à 120 Go : 18,99 €/mois pendant 2 mois puis à 21,99 €/mois.

On retrouve presque les mêmes tarifs sur réseau SFR, mais ils restent cependant fixes :

De 0 à 100 Go : 8,99 €/mois,

: 8,99 €/mois, De 100 à 110 Go : 16,99 €/mois,

: 16,99 €/mois, De 110 à 120 Go : 18,99 €/mois.

Dans ce forfait sans engagement, on bénéficie de :

100 à 120 Go d'internet 4G / 4G+ sur réseau Orange ou SFR,

16 Go d'internet dans l'UE et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités,

La carte SIM à 1 €,

La eSIM disponible sur réseau Orange.

Lebara

On se tourne pour finir vers Lebara et son offre exclusive pour les nouveaux clients : un forfait de 170 Go à 11,99 €/mois sans engagement qui comprend :

170 Go sur réseau Orange ,

, 8 Go depuis l'UE et les DOM,

Les appels et SMS illimités vers la France,

Un renouvellement tous les 30 jours,

La carte SIM gratuite + 1 Go offert le 1er mois.

Un autre forfait 110 Go à 8,99 €/mois est également disponible si vous n'avez pas besoin d'autant de data.