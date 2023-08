Lebara est un opérateur mobile virtuel (MVNO) qui a été fondé en 2001 au Royaume-Uni et qui a débarqué en France en 2010.

Signalons immédiatement un point fort, Lebara utilise en France l'excellent réseau mobile d'Orange, et propose toute une gamme de forfaits mobiles sans engagement avec un service prépayé, mais nous allons nous concentrer sur son forfait 100 Go. À noter toutefois une particularité de ces forfaits, les MMS ne sont pas compris dans ces offres. Cependant la carte SIM et la livraison sont gratuites.

Le forfait Lebara 100 Go comprend donc :

Les appels et SMS illimités vers la France

Les communications et données mobiles sur le réseau mobile d'Orange à hauteur de 100 Go par mois.

Un forfait simple et efficace, sans fioriture, utile pour la plupart d'entre nous.

Vous retrouverez ce forfait Lebara 100 Go sur réseau Orange à 9,99 € par mois sans engagement.

A noter 3 autres forfaits, avec un forfait 20 Go à 5,99 € par mois, un 40 Go à 7,99 € et enfin un 130 Go à 13,99 €



Mais la concurrence n'est pas en reste avec les offres d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois pour les abonnés, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You 5, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 20, 80 et 130 Go à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 15,99 € par mois.

Et pour ceux qui veulent un bon équilibre, découvrez l'excellent YouPrice (disponible sur réseau Orange ou SFR, mais privilégiez Orange) avec ses forfaits Le One à 7,99 € par mois (puis 9,99 €) pour 44 Go ou Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 €) avec 111 Go, les deux étant en sus des forfaits flexibles.