Aujourd'hui, nous avons sélectionné quatre forfaits mobiles à moins de 10 € par mois pour vous aider à économiser toujours plus d'argent. Les opérateurs virtuels (MVNO) et les opérateurs low cost n'ont de cesse de casser les prix. D'ailleurs, nous pouvons aisément constater que chez les opérateurs classiques, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, les prix sont loin d'être similaires aux offres que nous allons vous proposer ci-dessous.

Red by SFR

Red by SFR nous propose un forfait 10 Go par mois sans engagement comprenant :

Les appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, DOM et partout en Europe

10 Go de données mobiles en France métropolitaine, Europe et DOM.

Le réseau SFR

Ce forfait Red by SFR 10 Go est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.





NRJ Mobile Woot 100 Go

NRJ Mobile nous propose le forfait Woot 100 Go par mois incluant :

Les appels et SMS / MMS illimités

100 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisable en Europe et DOM

Le réseau Bouygues Telecom

Ce forfait Woot 100 Go de NRJ Mobile est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.





Prixtel Le grand

Prixtel nous propose un forfait flexible commençant à 100 Go par mois, et pouvant aller à 160 Go de données mobiles comprenant :

Appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM

100 Go de data, dont 15 Go depuis les DOM et l'Europe

Le réseau SFR

Ce forfait Le grand de Prixtel est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.





Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile propose un abonnement de 70 Go de données par mois incluant :

Les appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM

70 Go de data depuis la France métropolitaine + 12 Go depuis 30 destinations en Europe et 8 en outre-mer

Le réseau Bouygues Telecom

Ce forfait Cdiscount Mobile 70 Go est proposé à 8,99 € par mois sans engagement.

YouPrice

Ce nouvel opérateur fait très grande impression, notamment avec son Spring qui est un forfait mobile ajustable proposant de base 100 Go de data au petit prix de 9,99 €. Vous pourrez choisir, uniquement au moment de la souscription donc ne vous trompez pas, le réseau mobile d'Orange ou celui de SFR.

Classiquement il intègre les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis DOM et UE.

Il s'agit d'un forfait mobile flexible, c'est-à-dire que si vous dépassez le premier palier de 100 Go de données mobiles, vous basculerez sur le second palier de paiement à savoir 12,99 € au lieu de 9,99 € et de même, si vous dépassez les 110 Go de data, le prix passera automatiquement à 14,99 € par mois.

Découvrir le forfait Le Spring de YouPrice à 9,99 €/mois avec 100 Go de data sur réseau Orange ou SFR