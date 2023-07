La vie est de plus en plus chère et il faut bien trouver des solutions afin de réduire ses dépenses mensuelles. Justement, les opérateurs mobiles ont la parade afin de vous faire économiser sur votre abonnement de téléphonie mobile, avec le retour du forfait mobile à 5 €, et avec de la data !

Syma mobile le quatre

Commençons cette sélection par l'opérateur Syma Mobilee qui propose 4 forfaits à bas prix et, dans le lot, il y a "le quatre". Ce forfait est affiché à 4,99 € par mois sans engagement et comprend :

Appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE / DOM

Une enveloppe globale de données mobiles de 10 Go en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go de data depuis l'Europe et les DOM

Le forfait Syma Mobile "le quatre" est à 4,99 € par mois sans engagement.





Auchan Télécom



Poursuivons avec Auchan Télécom qui fournit un forfait mobile pas cher également à 4,99 € par mois sans engagement. Il comprend :

10 Go de données mobiles en 4G

de données mobiles en 4G Appels et SMS / MMS illimités

6 Go de data inclus depuis l'UE et les DOM

Le forfait 10 Go d'Auchan Télécom est commercialisé à 4,99 € par mois sans engagement.





B&You

Les opérateurs nationaux ne sont pas en reste, avec Bouygues Télécom et son forfait B&You 5 Go à 4,99 € par mois sans engagement qui inclut :

5 Go d'internet mobile utilisable en Europe et dans les DOM

d'internet mobile utilisable en Europe et dans les DOM Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Réseau Bouygues Telecom

Cet abonnement 5 Go de chez B&You est vendu 4,99 € par mois sans engagement.





Red by SFR

Même son de cloche chez Red by SFR qui vous donne accès à un abonnement mobile de 5 Go à 4,99 € par mois sans engagement qui comprend :

5 Go de données mobiles en France

de données mobiles en France Appels illimités vers les fixes mobiles en France métropolitaine et dans l'UE et les DOM

SMS et MMS illimités en France

6 Go de data en Europe/DOM

Ce forfait Red by SFR vous coûtera 4,99 € par mois sans engagement.





YouPrice "Le Mini"

Terminons enfin par YouPrice, extrêmement apprécié par le grand public actuellement, avec ses forfaits flexibles, dont "Le Mini". Cet abonnement sans engagement est affiché à 4,99 € par mois pendant 2 mois puis 5,99 € ensuite si vous choisissez le réseau Orange, ou alors à 4,99 € par mois tout le temps si vous prenez le réseau SFR :

5 Go de data en France et EU / DOM -> il s'agit d'un forfait flexible, donc si vous consommez plus vous paierez plus avec 2 paliers possibles (8,99 € de 5 à 7 Go, et 10,99 € de 7 à 10 Go)

de data en France et EU / DOM -> il s'agit d'un forfait flexible, donc si vous consommez plus vous paierez plus avec 2 paliers possibles (8,99 € de 5 à 7 Go, et 10,99 € de 7 à 10 Go) Appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'Europe/DOM

Réseau SFR ou Orange au choix

Ce forfait YouPrice "Le Mini" est proposé à 4,99 € par mois sans engagement.