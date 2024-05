RED by SFR vous donne le choix entre 1 forfait 4G et 2 forfaits avec la 5G maintenant intégrée, alors qu'elle était auparavant facturée à 3 €/mois. Tous les trois sont sans engagement et sans variation de prix dans le temps.

Forfait RED by SFR 30 Go

Ce forfait de 30 Go est à 5,99 €/mois. Il propose :

30 Go d'internet 4G (rechargement de 1 Go à 2 € possible, 4 recharges max),

Appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Appels, SMS et MMS illimités ainsi que 12 Go/mois depuis l’UE et les DOM.

Vous pouvez prendre l'option 5G pour 3 € de plus par mois et augmenter l'enveloppe data en UE et dans les DOM à 35 Go au lieu de 12 Go pour 5 € de plus par mois (dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada).

Forfait RED by SFR 130 Go

Ce forfait de 130 Go est au prix de 9,99 €/mois. Il inclut :

130 Go d'internet avec 5G incluse (1 recharge de 50 Go à 10 € max),

(1 recharge de 50 Go à 10 € max), Appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Appels, SMS et MMS illimités ainsi que 27 Go/mois depuis l’UE et les DOM,

35 Go au lieu de 27 Go pour 5 € de plus par mois en option (dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada).





Forfait RED by SFR 200 Go

Ce forfait de 200 Go est proposé à 17,99 €/mois. On y retrouve :

200 Go d'internet avec 5G incluse (1 recharge de 50 Go à 10 € max),

(1 recharge de 50 Go à 10 € max), Appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Appels, SMS et MMS illimités ainsi que 32 Go/mois depuis l’UE et les DOM,

35 Go au lieu de 32 Go pour 5 € de plus par mois en option (dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada).

