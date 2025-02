Pour ceux recherchent une grande enveloppe data à un tarif avantageux, YouPrice, RED et Cdiscount proposent en ce moment des forfaits mobiles en 5G allant de 9 à 12 euros par mois seulement.

YouPrice Le Swift 200 Go 5G : le moins cher et avec réseau Orange /SFR au choix

Le Swift 200 Go 5G est un forfait sans engagement proposé à 9,99 €/mois sur réseau Orange ou à 8,99 €/mois sur réseau SFR.

Il comprend :

200 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine,

Depuis l'UE et les DOM : 14 Go d'internet, appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies,

Réseau Orange ou SFR au choix,

au choix, Carte SIM à 5 € (eSIM disponible sur réseau Orange).

RED by SFR 200 Go 5G : l'enveloppe de données la plus généreuse à l'étranger de la sélection

Le forfait 200 Go 5G de RED est disponible à 11,99 €/mois et est sans engagement.

Il propose :

200 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) + SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l'UE et les DOM : 38 Go d'internet, appels, SMS et MMS illimités,

Carte SIM ou eSIM à 10 €.

Il est également possible d'augmenter les données mobiles à l'étranger jusqu'à 40 Go, dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada, pour 5 € de plus par mois.

Cdiscount Mobile 200 Go 5G : carte SIM à 1 € et réseau Bouygues

Le forfait 200 Go 5G de Cdiscount est au tarif de 11,99 €/mois et est sans engagement.

Voici ce qu'il comprend :

200 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine,

Depuis l'UE et les DOM : 34 Go d'internet, appels, SMS et MMS illimités,

Réseau Bouygues,

Carte SIM à 1 €.

Voici également les autres forfaits mobiles 200 Go disponibles chez les concurrents en ce moment :