Si vous utilisez peu de données mobiles, il existe des forfaits de 20 Go en 4G ou 5G à des tarifs très abordables chez 3 opérateurs nationaux : RED by SFR, Bouygues Télécom et Sosh.

RED by SFR 20 Go 5G

Le forfait 20 Go de RED est proposé avec la 5G comprise à 6,99 €/mois sans engagement. Il propose :

20 Go d'internet en 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l'UE / DOM : 13 Go d'internet, appels et SMS / MMS illimités,

Carte SIM ou eSIM à 10 €.

Il s'agit du seul forfait de notre sélection à inclure la 5G, et il est également le moins cher.

A noter que RED vient également de lancer ce vendredi un nouveau forfait mobile avec 10 Go de data 4G à seulement 4,99 € !

B&You 20 Go 4G

Idéal pour ceux qui préfèrent la 4G, le forfait 20 Go B&You est à 7,99 €/mois sans engagement avec :

20 Go d'internet en 4G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

16 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Carte SIM ou eSIM à 1 €.

On a ici davantage de données mobiles à l'étranger par rapport à RED, et également la carte SIM / eSIM à seulement 1 €.

Sosh 20 Go 4G (offre nouveaux clients)

Réservé aux nouveaux clients uniquement, le forfait 20 Go 4G de Sosh est disponible à 7,99 €/mois et est sans engagement. Il comprend :

20 Go d'internet en 4G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM,

Depuis l'UE / DOM : 15 Go d’internet (hors Suisse et Andorre) + appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France,

Le réseau Orange ,

, La carte SIM ou eSIM à 10 €.





Du côté des opérateurs virtuels, on trouve également des forfaits similaires :