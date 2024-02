Si votre téléphone ne vous sert que pour passer des appels, envoyer quelques SMS et faire des recherches internet de temps à autre, il est inutile de payer pour un forfait avec une large enveloppe data que vous n'allez de toute façon pas utiliser.

Certains opérateurs proposent ainsi des forfaits simples pouvant parfaitement couvrir vos besoins et ce, à petit prix. Voici les plus intéressants.

Ces forfaits peuvent également être une option intéressante pour les personnes âgées ou les enfants possédant un portable uniquement pour contacter la famille.

Il s'agit d'un forfait sans engagement offrant 50 Mo d'internet en France métropolitaine (0,05 €/Mo au-delà).

Vous avez droit à 2 heures vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM et vers les fixes de 100 destinations, ainsi qu'aux SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM.

Depuis l'Europe et les DOM, 2 heures d’appels sont décomptées du forfait et vous avez également 50 Mo/mois (0,05 €/Mo au-delà).

Si vous avez besoin de plus de data, l’option Booster 5 Go à 2,99 €/mois vous fait bénéficier des appels illimités, et pour l'Europe et les DOM de 6 Go par mois et également des appels illimités. A noter que ce forfait est gratuit pour tout abonné Freebox.





Ce forfait Cdiscount Mobile vous propose 200 Mo de data depuis la France métropolitaine (0,05 €/Mo au-delà) avec 200 Mo supplémentaires depuis l'Europe et les DOM (30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer).

Vous pouvez également passer 200 minutes d'appels et envoyer 200 SMS ou MMS en France Métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM.





Ce forfait propose l'essentiel avec les appels, SMS et MMS illimités, 5 Go de données mobiles en 4G avec un débit réduit au-delà et 5 Go en 4G sont inclus depuis l'Europe et les DOM.

Youprice propose 2 forfaits ajustables jusqu'à 10 Go :

Un sur réseau SFR 5 Go avec un tarif fixe à 4,99 €/mois comprenant appels et SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine, 5 Go d’internet 4G (débit réduit et hors forfait au-delà) et transfert d’appels vers la messagerie. On y trouve aussi 5 Go d’internet dans l’Europe et les DOM, avec les a ppels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones internationales définies.

Un sur réseau Orange 5 Go à 4,99 €/mois puis à 5,99 €/mois au bout de 2 mois avec les mêmes avantages que le premier. Il est plus cher, mais la qualité du réseau Orange se paye...

Ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers la France métropolitaine, l'Europe et les DOM/COM.

Vos communications à l'international (y compris l'Europe) depuis la France métropolitaine sont décomptées en hors forfait, mais vous pouvez souscrire l'option Avantage International pour 2 €/mois et bénéficier de tarifs allant jusqu'à -80%.

Vous profitez de 100 Mo en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM/COM (décomptés des 100 Mo utilisables en France métropolitaine).

Si vous voyagez à l'International en dehors de l'Europe et des DOM/COM, vos communications sont facturées en hors forfait (plafonné à 30 €).