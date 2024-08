Voici les forfaits mobiles de 10 à 60 Go disponibles en ce moment et tous au même prix : 5,99 € par mois. Voyons ce que chacun propose.

YouPrice Le Mini 10 Go 4G : le réseau Orange à petit prix

YouPrice propose son plus petit forfait, Le Mini avec 10 Go en 4G, à 5,99 € par mois sur réseau Orange ou 3,99 € par mois sur réseau SFR au choix et sans engagement. Voici ses avantages :

10 Go d'internet en 4G en France métropolitaine,

6 Go d'internet dans l'UE et les DOM,

Appels, SMS et MMS illimités,

Possibilité de choisir les réseaux Orange ou SFR ,

, Carte SIM ou eSIM à 10 € (eSIM disponible sur réseau Orange seulement).

B&You 20 Go 4G : la carte SIM / eSIM à 1 €

Le forfait B&You 20 Go 4G est proposé à 5,99 € par mois sans engagement. Il inclut :

20 Go d'internet en 4G en France métropolitaine,

16 Go d'internet dans les DOM et dans l'UE,

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Carte SIM ou eSIM à 1 €.

Coriolis Le Basic 40 Go 4G / 4G+

Le forfait Le Basic 40 Go de Coriolis en 4G / 4G+ est à 5,99 € par mois sans engagement avec :

En France métropolitaine : 40 Go d'internet en 4G / 4G+ avec appels, SMS et MMS illimités,

Dans l'UE et les DOM : 7 Go d'internet avec appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la France,

Carte SIM à 10 €.

Syma Mobile Le Cinq 40 Go 4G

Le forfait Syma Mobile Le Cinq avec 40 Go en 4G est au tarif de 5,99 € par mois sans engagement et inclut :

40 Go d'internet en 4G en France métropolitaine,

11 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM,

La carte SIM à 10 €.

Cdiscount Mobile 50 Go 4G : le réseau Bouygues et carte SIM à 1 €

Le forfait Cdiscount Mobile 50 Go en 4G est au prix de 5,99 € par mois et est sans engagement. On y retrouve :

50 Go d'internet en 4G depuis la France métropolitaine,

+10 Go d'internet depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM,

Le réseau Bouygues Télécom ,

, La carte SIM à 1 €.

Auchan Télécom 50 Go 4G : le réseau Bouygues, carte SIM à 1 € et plus de data à l'étranger

Le forfait 50 Go 4G proposé par Auchan Télécom est disponible à 5,99 € par mois sans engagement. Il comprend :

50 Go d'internet en 4G depuis la France métropolitaine,

+19 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM,

Réseau Bouygues Télécom ,

, Carte SIM à 1 €.

Lebara 60 Go 5G : la 5G offerte jusqu'au 30/09 et carte SIM gratuite

Lebara propose son forfait 60 Go à 5,99 € par mois sans engagement avec 5G offerte jusqu'au 30 septembre avec :

60 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 5 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Appels et SMS illimités vers la France,



Carte SIM gratuite + 1 Go offert le 1er mois.

À noter qu'on peut également trouver un forfait mini chez SFR pour le même prix, cependant avec moins de data que les autres : 2h 100 Mo en 4G+ pour 5,99 € par mois sans engagement, ou à seulement 1,99 € par mois pour les clients Box SFR.