Rappelez-vous, il y a seulement quelques semaines RED proposait un forfait 4G 60 Go à 10,99 € par mois... et vous pourrez mesurer à quel point l'évolution des offres de cet opérateur, et de la concurrence d'ailleurs, a été très importante notamment ces 3 dernières semaines ou véritablement la guerre des prix est de retour.

RED propose donc aujourd'hui une offre très alléchante avec un forfait mobile disposant de 100 Go en 5G pour seulement 7,99 € par mois ! Un véritable bon plan !

Comme d'habitude, les appels, SMS et MMS sont en illimité vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), également en illimité depuis l’UE et les DOM avec 22 Go de données mobiles par mois en roaming.

Découvrir le forfait RED 100 Go 5G à 7,99 €/mois



A noter que RED propose également un très intéressant forfait pour les gros consommateurs de data avec pas moins de 300 Go en 5G à seulement 14,99 € par mois.

Concernant les offres de la concurrence, on peut citer celles de Sosh avec ses forfaits 10, 80, 130 et 140 Go 5G à 6,99 €, 9,99 €, 12,99 €, et 20,99 € par mois, de sa maison mère Orange avec son forfait 5G 120 Go à 24,99 €/mois ou encore de Free Mobile avec son forfait 140 Go à 10,99 € par mois. Et concernant son éternel rival, citons les offres de Bouygues Télécom avec ses 5 forfaits B&You à 2, 20, 80 5G, 130 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 5,99 €, 8,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois.

Signalons également l'offre très intéressante de YouPrice avec ses forfaits Le Wonderful 100 Go à 8,99 € par mois et Le Splendide 130 Go à 9,99 €, tous les deux utilisant l'excellent réseau mobile d'Orange sans aucune limitation.