RED change son forfait 60 Go en 100 Go en gardant le même tarif à savoir seulement 10,99 € par mois.

Ce forfait propose 100 Go de données mobiles en 4G, au-delà de 100 Go un rechargement de 50 Go à 10 € est possible (1 recharge maximum). Et pour 3 € de plus par mois vous avez également la possibilité d'activer la 5G.

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Depuis l’UE et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités et vous bénéficiez de 22 Go/mois.

Si vous avez besoin de plus de data à l'étranger, vous pouvez souscrire l'option 35 Go en UE / DOM dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.

Découvrir le forfait RED 100 Go à 10,99 €/mois + 5G à 3 € /mois

Chez la concurrence, on peut également trouver Sosh avec ses forfaits 1, 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 € ou encore Free Mobile et son forfait 110 Go à 10,99 € par mois. Bouygues Télécom n'est pas en reste avec 4 forfaits B&You à 10, 100, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99 €, 10,99 €, 13,99 € et 17,99 € par mois.

En ce qui concerne les opérateurs virtuels, signalons YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) et avec 111 Go de data.