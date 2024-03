Il y a quelques semaines, pour 10,99 € par mois vous aviez seulement droit à un forfait incluant 60 Go de data en 4G. Aujourd'hui RED propose une évolution très intéressante pour les particuliers que nous sommes avec un forfait comprenant cette fois pas moins de 130 Go de données mobiles, avec la 5G offerte en prime, et tout cela pour toujours 10,99 € par mois ! Intéressant !

Ce forfait mobile propose donc 130 Go de données mobiles en 4G, mais la 5G est offerte (normalement facturée 3 € par mois).

Vous aurez toujours droit aux appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis l’UE et les DOM, et vous bénéficierez de 27 Go de data par mois.

Découvrir le forfait RED 130 Go 5G à 10,99 €/mois



Signalons que le forfait 100 Go 4G est à seulement 9,99 € par mois, une option également à considérer.

Et concernant la concurrence, citons les propositions de Sosh avec ses forfaits 1, 40, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 € ou encore Free Mobile et son forfait 140 Go à 9,99 € par mois. Bouygues Télécom est également à considérer avec ses 4 forfaits B&You à 20, 80, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99 €, 8,99 €, 11,99 € et 17,99 € par mois.

Signalons également YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec son forfait flexible Le First à partir de 8,99 € par mois (9,99 € puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 8,99 € sans limitation pour SFR) et avec 100 Go de data.