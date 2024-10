Alors que la bataille dans le domaine des forfaits téléphoniques fait rage depuis plusieurs mois, RED propose depuis aujourd'hui une superbe offre à considérer avec son forfait mobile RED by SFR 200 Go 5G à 9,99 € !

Ce dernier intègre :

200 Go/mois d'internet en 5G en France métropolitaine,

27 Go/mois d'internet depuis l'UE et les DOM,

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'UE et les DOM.

A noter que si vous avez besoin de plus de données mobiles à l'étranger, vous pouvez avoir 35 Go (au lieu de 27 Go) dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.

Le forfait mobile RED by SFR 200 Go avec 5G incluse est à 9,99 € par mois sans engagement.

RED by SFR propose également 3 autres forfaits :

30 Go à 5,99 €

100 Go 5G à 7,99 €

300 Go 5G voyage à 19,99 €



Signalons des offres très intéressantes également chez les concurrents avec :