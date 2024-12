Jusqu'au 6 janvier et à l'occasion des fêtes, RED by SFR propose son forfait 80 Go 5G à 6,99 € avec Deezer Duo offert pendant 4 mois (puis 15,99 €/mois).

Pour rappel, Deezer Duo est une offre d'abonnement qui vous permet, à vous et à un proche, de profiter de la musique en streaming en illimité, sans publicités et tout en ayant chacun son propre compte.



Pour rappel, le forfait 80 Go 5G de RED propose :

80 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

Les SMS, MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l'UE et les DOM : 19 Go d'internet avec appels, SMS et MMS illimités,

La carte SIM ou eSIM à 10 €.





Découvrir le forfait 80 Go 5G RED by SFR sans engagement à 6,99 € + Deezer Duo offert pendant 4 mois



Chez les opérateurs nationaux, on peut également trouver les forfaits mobiles suivants dans la même tranche de prix :