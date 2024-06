De plus en plus d'opérateurs proposent désormais des forfaits mobiles à tout petit prix pour ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de données mobiles. On vous en présente 3 particulièrement intéressants chez RED by SFR, B&You et Syma Mobile.

RED by SFR

RED by SFR propose un forfait 2 Go pour 1,99 €/mois. Il inclut 2 Go de data, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France. Pour l'étranger, la data est également limitée à 2 Go.

À noter que la carte SIM est ici facturée 10 €.

B&You

B&You vient de sortir un forfait venant concurrencer directement celui de RED by SFR : 2 Go pour 1,99 €/mois. En termes de services, il propose aussi 2 Go à l'étranger et les appels, SMS et MMS illimités.

Toutefois, B&You a un avantage : alors que RED by SFR facture 10 € pour la carte SIM, B&You ne demande qu'un euro symbolique. Cette différence de 9 € permet de compenser presque cinq mois d'abonnement.

Syma Mobile

Syma, ce MVNO qui utilise le réseau de SFR, vient également de faire son entrée avec son forfait "Le Un" avec 2 Go de data pour 1,99 €/mois. Les services inclus sont similaires à ceux de ses concurrents : appels, SMS et MMS illimités ainsi que 2 Go de data à l'étranger.

L'avantage de Syma réside dans ses options : vous pouvez ajouter 5 Go supplémentaires en France pour 5 € de plus, ou encore bénéficier des appels internationaux depuis la France pour 10 € de plus.