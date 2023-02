Depuis quelques semaines / mois, il faut avouer que la guerre des prix a quasi disparu entre les différents opérateurs mobiles, plus rien ne bouge vraiment et tous les opérateurs semblent vouloir conserver leur marge, pour notre plus grand malheur

Aujourd'hui, RED by SFR fait toutefois un geste, non pas sur le prix qui reste identique, mais sur la quantité de data qui va fortement augmenter.

RED propose ainsi deux forfaits mobiles intéressants :

Il s'agit à chaque fois de forfaits sans engagement et sans variation de prix définie dans le temps.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 160 ou 200 Go de données mobiles en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 23 ou 24 Go de data depuis l'Union européenne

Support de la 5G en option à 3€ par mois



Les forfaits mobiles 160 Go à 15,99 € et 200 Go à 19,99 € par mois



Concernant la concurrence, diverses offres sont disponibles comme Free Mobile avec son forfait 110 Go de data à 14,99 € par mois pendant 12 mois, ou encore Sosh avec ses forfaits 100 et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € ou bien les forfaits mobiles B&You 130 et 200 Go à 15,99 € et 19,99 € de Bouygues Télécom.