Vous souhaitez bénéficier de l'excellent réseau mobile Orange à un prix plus abordable ? Vous n'avez alors que deux possibilités, en optant pour Sosh, marque dérivée d'Orange, ou pour YouPrice.

Pour vous aider à choisir, voyons ce que proposent les deux opérateurs sur les petits et gros forfaits ainsi que sur leurs offres 5G.

Les forfaits d'entrée de gamme chez Sosh et YouPrice

Comparons d'abord les forfaits les moins chers.

Sosh propose 10 Go de data pour 6,99 €/mois, tandis que YouPrice propose 80 Go pour 7,99 €/mois. Avec 8 fois plus de data pour seulement 1 € de plus, l'offre de YouPrice se montre nettement plus généreuse. 1 pour YouPrice - 0 pour Sosh

Les forfaits de 100 Go et plus chez Sosh et YouPrice

Pour les forfaits autour de 100 Go, Sosh propose 100 Go pour 9,99 €/mois. Cependant, YouPrice le surpasse encore avec 130 Go pour seulement 8,99 €/mois, offrant plus de data pour un prix inférieur. 2 YouPrice - 0 Sosh

La 5G chez Sosh et YouPrice

Côté 5G, YouPrice propose un large forfait 150 Go 5G pour seulement 9,99 €/mois, contre 140 Go 5G chez Sosh pour 20,99 €/mois. 3 YouPrice - 0 Sosh

Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, YouPrice s'impose donc très facilement grâce à ses forfaits plus avantageux.

Cependant, étant donné que Sosh est une marque d'Orange, elle bénéficie d'une réputation rassurante qui pourrait attirer ceux qui hésitent à s'engager avec un opérateur virtuel moins connu, même si pour l'avoir essayé nous même la qualité a toujours été au rendez-vous et, précisons-le, sans limitation d'utilisation du réseau Orange au niveau des débits.

Les deux options étant sans engagement, le choix reste flexible.