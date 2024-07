Désormais, les abonnés au forfait Série Free bénéficient de 160 Go de data en 4G / 4G+ contre 140 Go précédemment, et ce pour le même prix de 10,99 €/mois pendant la première année.

De plus, les données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM passent de 18 à 20 Go.

Pour rappel, après la première année, le forfait Série Free se transforme en forfait Free 5G à 19,99 €/mois, ou 15,99 € pour les abonnés Freebox.

Voici un récapitulatif des avantages du forfait Série Free :

160 Go de data en 4G / 4G+,

Appels, SMS et MMS illimités en France,

20 Go de data en 4G depuis l'Europe et les DOM,

Appels, SMS, MMS illimités depuis l'Europe et les DOM,

Sans engagement.

Découvrir le forfait mobile Série Free 160 Go 4G / 4G+ à 10,99 €/mois la première année

