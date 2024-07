Les consommateurs l'ont probablement remarqué, depuis 2-3 mois la valse des prix est de retour dans l'univers de la téléphonie mobile, et bonne surprise, à la baisse !

Même si tous les opérateurs sont concernés, la proposition de Sosh se montre particulièrement intéressante, depuis que le réseau mobile d'Orange, reconnu par tous depuis des années comme le meilleur de France, n'est disponible qu'à travers deux offres, Sosh et YouPrice.

Concernant Sosh, faisons aujourd'hui un focus sur deux forfaits très bien positionnés, à savoir pour commencer un forfait mobile avec 100 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois, et un second forfait avec 150 Go de data à 12,99 €. Comme d'habitude, ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix, même après un an.

Sosh propose trois autres forfaits :

10 Go à 6,99 €

140 Go Extra à 20,99 €

140 Go 5G à 20,99 €



Tous ces forfaits incluent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 10, 100, 140, 140 Go 5G et 150 Go de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 10, 20, 35, 25 et 20 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Découvrez les forfaits mobiles Sosh 100 Go et 150 Go à seulement 9,99 € et 12,99 € par mois



Et pour ce qui concerne la concurrence, vous aurez le choix parmi de nombreuses offres comme Orange avec son forfait 5G 120 Go à 24,99 €/mois, Free Mobile avec son forfait 160 Go à 10,99 € par mois, Bouygues Télécom avec ses 5 forfaits B&You à 2, 20, 100 5G, 150 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 5,99 €, 8,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois, mais également RED by SFR avec ses forfaits 2, 30, 120 5G et 300 Go 5G à respectivement 6,99 €, 10,99 €, 13,99 € et 19,99 € par mois (guère intéressant ce mois...).

Et comme indiqué en début d'article, signalons YouPrice qui est le seul opérateur mobile virtuel à utiliser le réseau mobile d'Orange, et ce sans limitation, avec ses forfaits du moment L'Olympique 130 Go à 8,99 € par mois ou L'Optimal 200 Go 5G à seulement 12,99 €.