Pour rappel, le réseau mobile d'Orange est reconnu par tous depuis des années comme le meilleur de France, mais d'une part les offres d'Orange sont relativement chères et d'autre part ce réseau n'est accessible qu'à travers deux autres offres commerciales à savoir Sosh et YouPrice (excellent par ailleurs).

Sosh, la filiale d'Orange, lance donc aujourd'hui un nouveau forfait mobile particulièrement bien positionné, en fait sa meilleure proposition tarifaire jamais vue.

Découvrez ainsi un forfait mobile avec 100 Go de données mobiles à seulement 8,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix, même après un an.

A noter que Sosh propose également 4 autres forfaits mobiles :

10 Go à 6,99 €

150 Go à 13,99 €

140 Go 5G à 20,99 €

140 Go Extra à 20,99 € (spécial voyage)



Tous ces forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 10, 100, 150, 140 Go 5G et 140 Go de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 10, 20, 25, 25 et 35 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Découvrez le forfait mobile Sosh 100 Go à seulement 8,99 € par mois



Concernant la concurrence, de nombreuses offres sont disponibles comme par exemple Orange avec son forfait 5G 100 Go à 14,99 €/mois, Free Mobile avec son forfait 110 Go à 8,99 € par mois, Bouygues Télécom avec ses 5 forfaits B&You à 2, 20, 100 5G, 150 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 6,99 €, 8,99 €, 12,99 € et 17,99 € par mois, mais également RED by SFR avec ses forfaits 80 Go 5G, 120 5G, 200 5G et 300 Go 5G à respectivement 6,99 €, 7,99 €, 9,99 € et 19,99 € par mois.

Signalons également YouPrice qui est le seul opérateur mobile virtuel à utiliser le réseau mobile d'Orange sans limitation, avec ses forfaits Le Turbo 130 Go à 8,99 € par mois ou L'Infinity 200 Go 5G à seulement 9,99 €, les deux avec la SIM à seulement 1 € !