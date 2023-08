Ce n'est pas un forfait mobile à tout petit prix, mais il faut avouer que Sosh ne disposait pas, actuellement, d'un forfait mobile à un tarif autour des 10 €. Il fallait en effet se contenter soit d'un forfait à 7,99 €, mais avec seulement 1 Go de data, soit basculer directement à 17,99 € avec 100 Go de données mobiles. La filiale d'Orange comble donc aujourd'hui ce vide en lançant un forfait mobile intermédiaire avec 20 Go de data à 11,99 € par mois.

Sosh propose donc un forfait mobile avec 20 Go de données mobiles affiché au prix de 11,99 € par mois. Tout comme les autres forfaits, ce dernier est sans engagement et sans variation de prix après la première année.

Outre ce forfait 20 Go, vous trouverez toujours les 3 autres forfaits 1 Go, 130 Go et 140 Go 5G à respectivement 7,99 €, 15,99 € et 20,99 €.

Ces forfaits intègrent tous :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 1, 20, 130 ou 140 Go (5G) de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 1, 12, 20 ou 25 Go de données mobiles utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre)



Découvrez les forfaits mobiles Sosh



Mais la concurrence n'est pas en reste avec les offres d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois pour les abonnés, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You 5, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 20, 80 et 130 Go à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 15,99 € par mois.

Et pour ceux qui veulent un bon équilibre, nous vous conseillons YouPrice (sur réseau Orange ou SFR, mais privilégiez Orange) avec ses forfaits Le One à 7,99 € par mois (puis 9,99 €) pour 44 Go ou Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 €) avec 111 Go, les deux étant en plus des forfaits flexibles.