Certains veulent à tout prix utiliser le réseau Orange qui est reconnu pour sa qualité et sa fiabilité, même si les offres disponibles sont généralement un peu plus chères que celles de la concurrence.

Si Orange est trop cher pour vous, la bonne idée est d'aller chez Sosh, la filiale low cost d'Orange, qui utilise son réseau mobile sans aucune limitation.

Sosh a lancé il y a peu un très bien positionné forfait mobile avec 200 Go de données mobiles au tout petit prix de 9,99 € par mois, ceci sans engagement et sans variation de prix même après un an.

Ce forfait intègre :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 200 Go de data en France (débit réduit au-delà)

de data en France (débit réduit au-delà) 20 Go de données mobiles en Europe (hors Suisse et Andorre)



Le forfait mobile Sosh 200 Go à 9,99 € par mois

Sosh propose également un forfait mobile avec 20 Go de data au prix ultra réduit de 3,99 € par mois, également sans engagement et sans variation de prix même après un an.



Le forfait mobile Sosh 20 Go à 3,99 € par mois



Concernant les concurrents, citons les offres de Free Mobile avec son forfait 200 Go 5G à 8,99 € par mois, Bouygues Télécom avec ses 4 forfaits B&You à 1, 20, 40 et 200 5G à respectivement 1,99 €, 3,99€, 5,99 € et 9,99 € par mois, mais également RED by SFR avec ses 5 forfaits 10 Go, 50 Go, 100 Go 5G, 250 5G et 350 Go 5G Voyage à respectivement 2,99 €, 4,99 €, 6,99 €, 9,99 € et 19,99 € par mois.

Egalement sous réseau mobile Orange, citons l'excellent YouPrice avec ses forfaits Le Small 40 Go à 6,99 €/mois ou encore l'Infinity 200 Go à 10,99 €/mois, tous les deux en 5G.