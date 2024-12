De nombreux utilisateurs sont chez Orange ou Sosh pour un point précis, la qualité du réseau mobile, reconnu comme numéro depuis des années. Cependant, les offres d'Orange sont chères, et celles de Sosh plus abordables, mais généralement toujours un peu au-dessous des tarifs de la concurrence.

Aujourd'hui, Sosh tape donc très fort en proposant une offre jamais observée, pas moins de 200 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix, même après un an, et bien entendu sans aucune limitation d'usage du réseau mobile d'Orange. Intéressant !

Ce forfait intègre :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 200 Go de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 20 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Découvrez le forfait mobile Sosh 200 Go à seulement 9,99 € par mois



Concernant les offres de la concurrence, signalons Free Mobile avec son forfait 200 Go à 8,99 € par mois, Bouygues Télécom avec ses 4 forfaits B&You à 2, 20, 200 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 6,99 €, 9,99 € et 17,99 € par mois, mais également RED by SFR avec ses forfaits 40 Go 5G, 200 5G, 300 Go 5G et 350 Gop 5G Voyage à respectivement 6,99 €, 7,99 €, 9,99 € et 19,99 € par mois.

Petite mention spéciale aussi à YouPrice qui, pour rappel, est le seul opérateur mobile virtuel à utiliser le réseau mobile d'Orange sans limitation, avec son forfait Le Fantastic 250 Go 5G à seulement 9,99 €.