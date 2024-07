Sosh fait évoluer ses différentes offres en proposant depuis quelques jours deux nouveaux forfaits mobiles, histoire également de s'adapter aux propositions très agressives de la concurrence (voir plus bas).

Sosh propose un premier forfait mobile avec 100 Go de data affiché à seulement 9,99 € par mois, et un second forfait mobile 150 Go à 12,99 €. Ces forfaits sont tous sans engagement et sans variation de prix, même après un an.

A noter que Sosh propose également 3 autres forfaits :

10 Go à 6,99 €

140 Go Extra à 20,99 €

140 Go 5G à 20,99 €



Ces 5 forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 10, 100, 140, 140 Go 5G et 150 Go de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 10, 20, 35, 25 et 20 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Concernant la concurrence, citons les forfaits d'Orange avec son forfait 5G 120 Go à 24,99 €/mois, de Free Mobile avec son forfait 140 Go à 10,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses 5 forfaits B&You à 2, 20, 100 5G, 150 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 5,99 €, 8,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses forfaits 2, 30, 100, 200 5G et 300 Go 5G à respectivement 1,99 €, 5,99 €, 7,99 €, 9,99 € et 14,99 € par mois,

Et du côté des opérateurs virtuels, citons l'excellent YouPrice qui est maintenant le seul MVNO à utiliser le réseau mobile d'Orange, et sans limitation, par exemple avec ses forfaits Le Wonderful 100 Go à 8,99 € par mois ou Le Splendide 130 Go à 9,99 €.