Sosh proposait il y a peu un forfait mobile 80 Go affiché alors à 10,99 €. Bonne nouvelle, du moins pour les nouveaux abonnés, le tarif baisse donc pour passer maintenant à 9,99 € par mois.

Vous pourrez donc avoir accès maintenant à un forfait mobile avec 80 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois. Comme d'habitude, ce forfait est sans variation de prix, même après un an, sans engagement et uniquement réservé aux nouveaux clients.

Et pour ceux qui ont besoin de plus, ou de moins, de données mobiles, sachez que Sosh propose 3 autres forfaits :

10 Go à 6,99 €

130 Go à 12,99 €

140 Go 5G à 20,99 €



Concernant les options, ces 4 forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 10, 80, 130 et 140 Go 5G de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 10, 20, 20, et 25 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Le forfait mobile Sosh 80 Go à seulement 9,99 € par mois



Et concernant la concurrence, n'hésitez pas à découvrir les offres de la maison mère Orange avec son forfait 5G 100 Go à 16,99 €/mois pendant 6 mois, mais celles de Free Mobile et son forfait 140 Go à 11,99 € par mois, de Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 20, 90 5G, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99, 9,99, 12,99 et 17,99 € par mois, de RED by SFR avec ses 4 forfaits 20, 90, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99, 9,99, 12,99 et 17,99 € par mois, sans oublier l'excellent YouPrice sur réseau Orange (de préférence) ou SFR avec son forfait flexible Le First 100 Go à 8,99 € par mois (réseau SFR) ou 9,99 € pendant 2 mois puis 12,99 € (réseau Orange).