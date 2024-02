Alors oui, les concurrents comme RED, B&You ou Free proposent tous des forfaits avec largement plus de données mobiles (pour un prix de 1 à 2 € de plus tout de même), mais ce qui a toujours fait la force de Sosh, c'est la qualité du réseau Orange utilisé sans aucune limitation et qui est récompensé chaque année sur ce point précis (débit, mais aussi qualité des appels, sav...). Donc si ce critère est primordial pour vous devant quelques dizaines de Go de data en plus, n'hésitez pas !

La filiale d'Orange propose ainsi un forfait mobile avec 40 Go de data à seulement 9,99 € par mois ! Ce forfait est sans engagement et sans variation de prix après la première année, et est valable pour toute nouvelle souscription.

A noter que Sosh propose d'autres forfaits :

1 Go à 7,99 €

100 Go à 13,99 €

130 Go à 15,99 €

140 Go 5G à 20,99 €

Tous ces forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 1, 40, 100, 130 et 140 Go 5G de données mobiles en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles en France (débit réduit au-delà) 1, 15, 20, 20 et 25 Go de data en Europe (hors Suisse et Andorre)



Les forfaits mobiles Sosh dont le 40 Go à seulement 9,99 € par mois



Les offres concurrentes sont également nombreuses, et certaines très intéressantes. Citons par exemple Orange et son forfait 5G 100 Go à 16,99 €/mois pendant 6 mois, mais aussi les offres de Free Mobile et son forfait 110 Go à 10,99 € par mois, ou encore de Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 20, 80, 100 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99, 8,99, 11,99 et 17,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 10, 100, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99, 10,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Et du côté des opérateurs virtuels, citons YouPrice sur réseau Orange (SFR possible) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois pendant 2 mois, puis 11,99 ou 12,99 € si SFR ou Orange, avec 111 Go de data.