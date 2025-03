Sosh vient de dévoiler deux nouveaux forfaits mobiles 4G sans engagement très avantageux pour les nouveaux clients :

40 Go à 5,99 €/mois au lieu de 10 Go à 6,99 €/mois précédemment, soit 30 Go de plus pour 1 € de moins,

100 Go à 9,99 €/mois au lieu de 60 Go à 9,99 €/mois auparavant, soit 40 Go de plus pour le même prix.

Pour rappel, les deux forfaits proposent :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM,





Depuis l'Europe et les DOM : les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France + 10 Go d’internet avec le forfait 40 Go et 20 Go avec le forfait 100 Go depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre),





les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France + et depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre), La carte SIM ou eSIM à 10 €.

Et en ce moment, vous pouvez également bénéficier d'une offre de bienvenue avec 80 € remboursés sur votre téléphone jusqu'au 9 avril.

