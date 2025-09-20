Sosh fait évoluer son offre et remplace son forfait 150 Go par une nouvelle formule encore plus généreuse. Profitez de 200 Go de data en 5G sur le réseau Orange, toujours sans engagement et pour le même prix : 14,99 € par mois.

Le forfait en détail :

Prix : 14,99 €/mois , sans augmentation.

, sans augmentation. Engagement : Aucun, vous êtes libre de changer à tout moment.

Réseau : Profitez de la couverture et de la performance de la 5G d'Orange.

En France métropolitaine :

Internet : Une enveloppe massive de 200 Go.

Appels et SMS / MMS : Illimités vers la France et les DOM.

À l'étranger (zone Europe et DOM) :

Internet : 30 Go de data décomptés de l'enveloppe globale pour rester connecté en voyage.

décomptés de l'enveloppe globale pour rester connecté en voyage. Appels et SMS / MMS : Illimités vers ces zones et vers la France.

Vous pouvez également choisir entre la carte SIM physique ou l'eSIM.

Découvrir le nouveau forfait Sosh 200 Go 5G à 14,99 €/mois



Et voici d'autres forfaits 200 Go disponibles chez les concurrents :