Sosh modifie, enfin, sa grille en nous proposant deux nouveaux forfaits mobiles à petit prix. La filiale d'Orange propose ainsi un forfait mobile avec 20 Go de données mobiles au petit prix de 9,99 € par mois, mais aussi un forfait mobile 100 Go à 13,99 €.

Ces forfaits mobiles sont comme d'habitude sans variation de prix après la première année et sans engagement.

Ces forfaits incluent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 20 et 100 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 15 et 20 Go de données mobiles utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre)



A noter que Sosh propose d'autres forfaits avec les 1 Go, 130 Go et 140 Go 5G à respectivement 7,99 €, 15,99 € et 20,99 €.



Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence, avec Orange et son forfait 5G 100 Go à 16,99 €/mois pendant 6 mois, avec Free Mobile et son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore avec Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 1, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 1, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Et n'oubliez pas également l'excellent forfait mobile de YouPrice sur réseau Orange ou SFR (privilégiez Orange) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 11,99 ou 12,99 € si SFR ou Orange) avec 111 Go de data.