Nous avons l'habitude que RED by SFR et Bouygues Télécom avec ses offres B&You se suivent de très près concernant leurs offres mobiles, souvent l'un s'alignant sur l'autre, mais c'est plus rare du côté de Sosh, la filiale d'Orange, qui pourtant aujourd'hui a décidé de réagir et de suivre le mouvement.

Au final nous avons ainsi droit à 3 forfaits mobiles avec 130 Go de data à 7,99 € par mois, la seule différence étant du côté de Sosh qui ne supporte pas la 5G. Voyons ceci en détail.

Sosh

Sosh propose donc depuis ce matin un forfait mobile avec 130 Go de données mobiles à seulement 7,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix, même après un an.

Il intègre les appels et SMS/MMS illimités en France, et des appels et SMS/MMS illimités depuis la zone Europe et DOM et vers la France, ainsi que 15 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre) avec un débit réduit au-delà.

Découvrez le forfait mobile Sosh 130 Go à seulement 7,99 € par mois

Bouygues Télécom

Là aussi vous trouverez un forfait mobile avec 130 Go de data mais en 4G / 5G, toujours à seulement 7,99 € par mois.

Il s'agit bien entendu d'un forfait sans engagement et sans changement de tarif même après la première année. L'offre est valable jusqu'au 16 décembre.

Il inclut :

130 Go de données mobiles 5G utilisables en France métropolitaine,

35 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Remarque : ce n'est pas précisé sur le site (...), mais au moment d'effectuer votre achat, Bouygues indique que "Ce prix restera le même les 15 premiers mois. Il sera ensuite indexé annuellement". Bref, une pratique "classique" chez cet opérateur, qu'il faudra prendre en compte...



Découvrir le forfait B&You 130 Go 5G à 7,99 €/ mois

RED by SFR

Même son de cloche chez RED by SFR avec un forfait identique, soit 130 Go 5G à 7,99 € .

Sans engagement, il propose 27 Go de data depuis l'UE et les DOM, et les appels et SMS/MMS illimités.

Découvrir le forfait RED by SFR 130 Go 5G à 7,99 €/ mois

A noter que RED by SFR propose jusqu'au 2 décembre un forfait mobile Black Week 300 Go 5G à seulement 9,99 €/mois, la carte SIM étant offerte.



Et concernant la concurrence, retrouver les offres d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 14,99 €/mois, de Free Mobile avec son forfait 140 Go à 8,99 € par mois ou encore de YouPrice avec ses forfaits Le Turbo 150 Go à 8,99 € par mois ou L'Infinity 200 Go 5G à seulement 9,99 €, les deux sur réseau mobile Orange et avec la SIM à seulement 1 €.