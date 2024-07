YouPrice, qui est désormais le seul MVNO à utiliser le réseau mobile d'Orange après la bascule de Lebara sur réseau SFR, propose son forfait "L'Incroyable" avec 140 Go de data en 5G pour seulement 9,99 € par mois jusqu'au 5 juillet seulement. Une offre qui ne se refuse pas !

Ce forfait inclut :

En France métropolitaine : jusqu’à 140 Go/mois en 4G / 4G+ / 5G, appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





jusqu’à 140 Go/mois en 4G / 4G+ / 5G, appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Dans l’UE et les DOM : jusqu’à 14 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale), appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies.





jusqu’à 14 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale), appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies. Réseau Orange ou SFR au choix (nous vous conseillons Orange)





Carte SIM à 10 € et eSIM disponible sur le réseau Orange.

Découvrir le forfait YouPrice L'Incroyable 140 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement sur réseau Orange ou SFR





YouPrice propose également une autre offre intéressante jusqu'au 5 juillet, il s'agit du forfait Le Wonderful 100 Go à 7,99 €/mois sur réseau Orange ou SFR, avec ici la 5G en option pour 5 €/mois et jusqu'à 10 Go de data dans l'UE et les DOM.





