YouPrice propose un tout nouveau forfait mobile "L'Infinity" avec pas moins de 200 Go de données mobiles en 5G pour seulement 9,99 € par mois et sur réseau mobile Orange !!!!. Et cerise sur le gâteau, la carte SIM est seulement à 1 € !

Une offre qui écrase celles d'Orange et même de Sosh, les seuls autres à proposer l'excellent réseau mobile d'Orange.

Ce forfait sans engagement intègre :

En France métropolitaine : jusqu’à 200 Go en 4G / 4G+ / 5G, les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





jusqu’à 200 Go en 4G / 4G+ / 5G, les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Dans l’UE et les DOM : jusqu’à 16 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale), les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies.





jusqu’à 16 Go/mois (Go consommés sur votre enveloppe globale), les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies. Réseau Orange

Découvrir le forfait YouPrice L'Infinity 200 Go 5G sur réseau Orange à 9,99 €/mois sans engagement





YouPrice propose également un autre forfait mobile sur réseau Orange, à savoir le forfait mobile Le Turbo 130 Go à seulement 8,99 €/mois avec là aussi la carte SIM à 1 €. Mais pour seulement 1 € de moins par mois par rapport au forfait L'Infinity, vous perdez 70 Go de data et le support de la 5G donc pas vraiment intéressant.

Et concernant la concurrence, découvrez les offres similaires suivantes :