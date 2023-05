Nous allons comparer 3 abonnements mobiles à 5 € par mois, avec plus ou moins de données mobiles, mais dans les cas parfaitement utilisables au quotidien et avec comme particularité de vous faire économiser de l'argent. Notons tout de même qu'il est conseillé de changer de forfait mobile et d'abonnement internet régulièrement. Faire jouer la concurrence est souvent synonyme d'économies.

Commençons avec le forfait "Le Mini" de chez Youprice. C'est celui qui possède le moins de data, seulement 1 Go ce qui pourra être limite pour certains, mais qui présente comme avantage de pouvoir utiliser au choix le réseau mobile d'Orange ou de SFR, sachant que celui d'Orange est considéré comme le meilleur de France depuis des années et que YouPrice n'impose aucune limitation sur la vitesse.

Cette offre comprend :

1 Go de données mobiles en France métropolitaine ainsi qu'en Europe et DOM en 4G

de données mobiles en France métropolitaine ainsi qu'en Europe et DOM en 4G Appels illimités vers la France et depuis l'UE / DOM

vers la France et depuis l'UE / DOM SMS / MMS illimités depuis et vers la France et Europe / DOM

depuis et vers la France et Europe / DOM Réseau Orange ou SFR, au choix

L'abonnement "Le Mini" de chez Youprice est proposé à 4,99 € / mois sans engagement.





Poursuivons avec le forfait 5 Go de l'opérateur national Bouygues Telecom également affiché à 4,99 € par mois. Il comprend :

5 Go d'internet utilisable en France, Europe et DOM

d'internet utilisable en France, Europe et DOM Appels illimités en France et depuis l'EU / DOM

en France et depuis l'EU / DOM SMS / MMS illimités depuis et vers la France

depuis et vers la France Réseau Bouygues Telecom

Cet abonnement mobile 5 Go de Bouygues Telecom est vendu 4,99 € par mois sans engagement.



Terminons enfin avec le forfait Cdiscount Mobile qui est proposé au même prix, mais avec cette fois-ci une confortable quantité de données mobiles à savoir 20 Go. Il comprend :

20 Go de data en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de données mobiles en Europe / DOM

Appels illimités en France et depuis l'UE / DOM

SMS / MMS illimités en France et et depuis l'Europe / DOM

Réseau Bouygues Telecom

Le forfait Cdiscount Mobile est proposé à 5 € par mois, sans engagement.



Concernant la concurrence, vous trouverez également de nombreuses offres à partir de 4 € chez les autres opérateurs mobiles virtuels comme par exemple :