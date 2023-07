Il y a quelques mois, des hausses de prix sur les forfaits mobiles ont été appliquées et les utilisateurs l'ont subi de plein fouet. Nous avons, malgré tout, des solutions pour y remédier comme par exemple aller voir du côté de la concurrence et plus précisément chez les MVNO, ces opérateurs mobiles virtuels qui cassent les prix. En effet, entre le prix de l'énergie et celui des matières premières qui ne cessent d'augmenter, on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, il faudrait le payer.

Bien que nous ne soyons pas responsables des différents coûts cités ci-dessus, il faut passer tout de même à la caisse étant donné que nos appareils mobiles occupent dorénavant une place prépondérante dans notre vie.

Découvrons donc aujourd'hui un forfait mobile avec 110 Go de data à moins de 10 € et qui devrait remplir toutes ces conditions.

YouPrice "Le First"

Le forfait ajustable "Le First" de chez YouPrice, est proposé pour moins de 10 €. Pour rappel, ce récent opérateur a conquis de nombreux membres de GNT, qui ont tous loué la qualité du réseau (privilégiez Orange !) et du service. Compte tenu du prix, de la grande quantité de data disponible, et du fait que vous pouvez choisir le réseau Orange, il s'avère donc être un excellent choix.

Dernier point, il s'agit d'un forfait flexible qui évolue de 110 Go à 130 Go. Ce qui veut dire que, si vous consommez moins de 110 Go, vous paierez 9,99 € par mois pendant 2 mois puis 12,99 € ensuite. Si vous ne dépassez pas ce quota, et la probabilité est très faible vu la quantité !, il n'y aura aucuns autres frais supplémentaires. Et en cas de dépassement, fini le hors forfait au prix délirant, jusqu'à 120 Go vous paierez 16,99 € les deux premiers mois et 19,99 € ensuite, jusqu'à 130 Go, ce sera 18,99 € pendant 2 mois puis 21,99 € ensuite en utilisant le réseau Orange.

Pour ce qui est du réseau SFR, jusqu'à 110 Go, vous paierez 9,99 € par mois pendant 2 mois puis 11,99 €, jusqu'à 120 Go, ce sera 16,99 € par mois pendant 2 mois puis 18,99 € et jusqu'à 130 Go, vous paierez 18,99 € les deux premiers mois puis 20,99 €. Au final le réseau SFR vous coûtera un euro de moins par mois, mais nous vous conseillons fortement de privilégier le réseau Orange au moment de la souscription.

Ce forfait, scindé selon l'opérateur, comprend :

Appels illimités vers la France métropolitaine, même depuis l'Europe et les DOM.

vers la France métropolitaine, même depuis l'Europe et les DOM. SMS / MMS illimités vers la France métropolitaine et depuis l'EU / DOM

110 à 130 Go de données mobiles en 4G (option 5G disponible) en France et jusqu'à 16 Go en Europe et DOM (consommé sur l'enveloppe globale)

en 4G (option 5G disponible) en France et jusqu'à 16 Go en Europe et DOM (consommé sur l'enveloppe globale) Réseau Orange ou SFR, à votre guise (attention à votre choix, vous ne pourrez plus changer de réseau ensuite)

Vous pourrez découvrir ces offres sur le site officiel YouPrice.

Et concernant la concurrence des opérateurs nationaux, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 1, 130, et 140 Go 5G à 7,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois pour les abonnés, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You 5, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois (+3 € par mois pour la 5G).