Pour un temps limité, YouPrice propose à ses nouveaux clients deux forfaits mobiles attractifs sur réseau Orange ou SFR offrant 100 Go et 140 Go de données pour s'adapter à divers profils d'utilisateurs.

Le forfait Le Neo 100 Go 4G est proposé à 7,99 €/mois sur réseau Orange ou 6,99 €/mois sur réseau SFR. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 10 Go de données utilisables en itinérance depuis l'Union européenne et les DOM.

Le forfait Le Loop comprend une enveloppe de 140 Go avec 5G incluse pour 9,99 €/mois sur réseau Orange ou 8,99 €/mois sur réseau SFR. Les appels, SMS et MMS sont ici aussi illimités en France métropolitaine, avec 14 Go de données utilisables en itinérance depuis l'UE et les DOM.

La carte SIM est facturée 5 €, avec eSIM disponible sur réseau Orange uniquement.



Et voici d'autres forfaits similaires allant de 100 à 150 Go chez les opérateurs virtuels concurrents :