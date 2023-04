Fondé en 2001 au Royaume-Uni et arrivé en France en 2010, Lebara est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) qui utilise l'excellent réseau mobile d'Orange. Il s'est spécialisé dans les appels depuis la France et l'Europe vers l'international ainsi que l'internet mobile, et vise les particuliers comme clientèle.

En France, Lebara exploite donc le réseau Orange et propose une large gamme de forfaits mobiles tout-en-un sans engagement avec un service prépayé. Notons une particularité, les MMS ne sont pas compris dans ces offres. Toutefois, la carte SIM et la livraison sont gratuites.

Chaque forfait comprend donc :

Les appels et SMS illimités vers la France

et utilise le réseau mobile Orange

Vous aurez au choix 4 forfaits :

40 Go de data à 7,99 € par mois

80 Go à 9,99 €

130 Go à 13,99 €

et enfin 200 Go à 18,99 €





