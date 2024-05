Le forfait NRJ Mobile 150 Go offre maintenant la 5G, qui était jusqu'à présent une option facturée 2 € de plus par mois, et ce au prix inchangé de 9,99 € par mois. Il propose également 18 Go d'internet en 4G depuis l'UE et les DOM au lieu de 15 Go dans l'ancienne offre. Un forfait mobile sans engagement très intéressant de par son positionnement tarifaire donc !

On y trouve donc :

le réseau mobile de Bouygues Télécom,

150 Go de data en 5G (débit réduit au-delà),

18 Go de data en 4G depuis l'Europe et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités,

La carte SIM à 1 €.





Découvrir le forfait NRJ Mobile 150 Go 5G sans engagement à 9,99 €/mois

