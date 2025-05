Ni trop peu, ni trop : ceux deux forfaits mobiles des opérateurs virtuels Prixtel et NRJ offrent un bon équilibre pour ceux qui veulent juste la bonne quantité de data, sans payer pour du superflu.

Prixtel Le grand de 100 à 140 Go 5G : le forfait qui s’adapte à vos usages

Le grand de Prixtel est un forfait 5G ajustable de 100 à 140 Go sans engagement proposé à partir de 6,99 €/mois jusqu'à 10,99 €/mois. Il comprend :

De 100 à 140 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 15 Go d'internet depuis l'UE / DOM,

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE / DOM,

Réseau SFR,

Carte SIM ou eSIM à 10 €.





NRJ Mobile 130 Go 5G : réseau Bouygues, carte SIM à 1€ et plus de données à l'étranger

Le forfait 130 Go 5G de NRJ Mobile est à 7,99 €/mois sans engagement avec :

130 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, Appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine,

29 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM + appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France métropolitaine et vers l'Europe et les DOM,

Réseau Bouygues Télécom,

Carte SIM à 1 €.

On trouve également ces deux autres forfaits 130 Go, mais à des tarifs plus élevés :