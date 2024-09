C'est en effet uniquement jusqu'au 29 septembre que vous pourrez profiter de 4 mois gratuits sur les forfaits de La Poste Mobile sans engagement. Et petit bonus pour la route, profitez de tarifs réduits si vous êtes client box chez SFR.

La Poste Mobile propose quatre forfaits, tous concernés par cette promotion.

Forfait 100 Mo

C'est le plus petit forfait qui ne propose que 100 Mo de data en UE et dans les DOM / COM mais tout de même les appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM / COM.

Après les 4 mois d'abonnement gratuits, le forfait sera proposé à 4,99 € par mois ou restera gratuit pour les clients box SFR.





Forfait 100 Go

100 Go de données mobiles mais également 25 Go en UE et dans les DOM / COM, avec bien entendu les appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM / COM. A noter que la 5G est proposée en option pour 5 € de plus par mois.

Après les 4 mois offerts, le forfait sera facturé à 10,99 € par mois ou 9,99 € par mois si vous êtes client box SFR.



Forfait 130 Go

Meme forfait que le précédent mais avec 130 Go de data et donc 25 Go en UE et dans les DOM / COM et les appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM / COM. La 5G est également disponible à 5 € de plus par mois.

Le forfait sera à 14,99 € par mois après les 4 mois gratuits, ou 12,99 € par mois si vous possédez une box SFR.





Forfait 250 Go 5G

Ce forfait propose 250 Go de data 5G et 30 Go en Europe et dans les DOM / COM ainsi que 5 Go depuis le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, avec appels illimités vers plus de 60 destinations et comme toujours les SMS et MMS illimités.

Le forfait 250 Go 5G sera à 19,99 € par mois une fois les 4 mois gratuits écoulés, ou 17,99 € par mois pour les clients box SFR.



Signalons d'autres offres très intéressantes chez la concurrence avec :