Exit l'époque où l'on surveillait son volume de data pour éviter de faire du hors forfait, très coûteux. Aujourd'hui, nous avons tendance à choisir des forfaits mobiles proposant un maximum de données mobiles afin de ne pas nous retrouver en manque. Mais se procurer un forfait avec 100 ou 200 Go est un peu (beaucoup) surdimensionné sachant que, selon l'ARCEP, un Français consomme en moyenne 13 Go de données en 4G, bien en dessous des 50 Go que propose La Poste Mobile.

La Poste Mobile propose donc un forfait à 9,99 € avec 50 Go de données et sans engagement. Voici un petit résumé de ce que propose l'offre mobile de La Poste Mobile :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

50 Go de data depuis la France métropolitaine en 4G

10 Go de data depuis l’Union européenne et les DOM

l'accès à la 5G à 5 € en option



Découvrir le forfait La Poste Mobile 50 Go à 9,99 €



Mais quels sont les autres forfaits de la concurrence à ce prix ?

Actuellement, les forfaits que proposent les principaux opérateurs sont à partir de 15 € avec au minimum 100 Go de données comme par exemple 17 € chez RED pour 100 Go, ou 15,99 € chez Bouygues Télécom pour 100 Go ou encore Sosh à 17,99 € pour 100 Go), mais NRJ, Cdiscount ou encore Prixtel proposent aussi des forfaits à 9,99 € :

NRJ Mobile à 9,99 € par mois pour 50 Go avec le réseau de Bouygues Telecom.



Prixtel avec le forfait Oxygène à 9,99 € par mois pour 50 Go de données (Attention si vous dépassez les 50 Go, vous passez sur un forfait à 12,99 € pour 90 Go ou 15,99 € pour 130 Go) sur le réseau SFR.



Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois avec 50 Go de données également sur le réseau Bouygues Télécom.