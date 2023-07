Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux forfaits mobiles très intéressants. En effet, ils proposent chacun 40 Go de données mobiles, largement suffisant, pour seulement 7,99 € par mois et, cerise sur le gâteau, via le réseau mobile d'Orange reconnu pour sa fiabilité et sa qualité.

YouPrice "Le One"

YouPrice offre la particularité de permettre au client de choisir le réseau Orange (SFR est également disponible). Ceci est applicable à toutes les offres de cet opérateur virtuel. Ainsi, le forfait flexible "Le One" propose trois niveaux de consommation, débutant à 7,99 €/mois pour 44 Go. Alternativement, 50 Go sont disponibles à 13,99 € ou 60 Go à 14,99 €/mois, mais vous ne devriez pas en avoir besoin donc le prix de 7,99 € est celui visé. Attention : le réseau Orange se paye, car le tarif augmente après deux mois d'abonnement et passe à 9,99 €/mois (seulement 8,99 € par mois si vous choisissez le réseau SFR).

Ce forfait comprend :

Appels et SMS / MMS illimités vers la France, l'Europe et les DOM

vers la France, l'Europe et les DOM De 44 à 60 Go de data, selon votre consommation maximum

10 Go par mois de données mobiles en Europe / DOM

Ce forfait "Le One" est commercialisé 7,99 € les deux premiers mois puis 9,99 €/mois ensuite sur réseau Orange.





Lebara

Lebara est un opérateur mobile virtuel proposant des forfaits sans engagement sur le réseau Orange. À l'occasion de promotions, ce MVNO met en place un forfait mobile abordable avec une allocation de données de 40 Go. Au tarif de 7,99 €/mois, cette souscription téléphonique comprend les appels et les SMS illimités en France et vers la France.

De plus, la carte SIM et sa livraison sont offertes, ainsi qu'1 Go de données supplémentaires le premier mois. Cependant, en cas de verrouillage, il sera nécessaire de payer la nouvelle carte si le code PUK Lebara ne suffit pas.

Cet abonnement comprend :

Appels et SMS illimités vers la France

vers la France 40 Go de données mobiles

de données mobiles Forfait bloqué (pas de hors forfait)

Réseau Orange

Ce forfait Lebara 40 Go est proposé à 7,99 € par mois sans engagement.





Chez la concurrence des 3 opérateurs nationaux, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 1, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 15,99 et 20,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, ou encore de B&You avec ses 4 forfaits 5, 40, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 17,99 € par mois, mais aussi chez RED avec ses 4 forfaits 5, 40, 100 et 200 Go à 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 €.