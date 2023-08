Un des plus gros postes de dépense pour les Français, c'est le forfait mobile. Mis bout à bout, une multitude d'abonnements créent un trou béant dans notre portefeuille et nous pouvons réduire toutes ces sorties d'argent en changeant de forfait mobile, par exemple. Pour ce faire, les MVNO cassent les prix et Cdiscount Mobile en fait partie avec 3 très intéressants forfaits. Nous allons donc vous en faire profiter.

Cdiscount Mobile 20 Go

Cdiscount propose un premier forfait mobile 20 Go à seulement 5,99 €/mois. Celui-ci comprend :

Appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM

en France et depuis l'UE et les DOM 20 Go d'internet mobile depuis la France métropolitaine

10 Go de données mobiles depuis l'Europe et les DOM

Ce forfait Cdiscount Mobile 20 Go est proposé à 5,99 €/mois sans engagement.





Cdiscount Mobile 100 Go

Le second forfait dispose de 100 Go au petit prix de 9,99 €/mois sans engagement et inclus :

100 Go d'internet mobile depuis la France métropolitaine

d'internet mobile depuis la France métropolitaine Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM

13 Go de data à l'étranger (EU + DOM = 30 destinations)

Cet abonnement Cdiscount Mobile 100 Go est commercialisé 9,99 €/mois sans engagement.





Cdiscount Mobile 150 Go 5G

Enfin, ce MVNO dispose également d'un forfait mobile 5G, et celui-ci est doté de 150 Go pour seulement 12,99€/mois. Il comprend :

150 Go d'internet mobile en 5G depuis la France ainsi qu'en Europe / DOM

d'internet mobile en depuis la France ainsi qu'en Europe / DOM 19 Go de données mobiles en Europe en 4G (30 destinations)

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les DOM ainsi que l'Europe

Ce forfait Cdiscount Mobile 150 Go est vendu 12,99 € par mois sans engagement.

Et concernant la concurrence des opérateurs nationaux, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 1, 130, et 140 Go 5G à 7,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois pour les abonnés, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You 5, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 20, 80 et 130 Go à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 15,99 € par mois