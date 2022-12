Fortnite est actuellement l'un des jeux vidéo les plus joués de la planète, et il aura également été l'un des premiers à bénéficier du moteur Unreal Engine 5. Normal, c'est Epic Games qui développe à la fois le moteur graphique et physique, ainsi que le jeu en question...

Un passage à l'Unreal Engine 5.1 remarqué

Avec l'arrivée du chapitre 4 du jeu, Forntite s'appuie sur l'Unreal Engine 5.1, ce qui permet de proposer des améliorations diverses, tant dans les performances que dans les visuels affichés à l'écran.

Le moteur, résolument tourné vers une nouvelle génération de jeux vidéo, fait ainsi des merveilles : on a vu les performances s'améliorer significativement. Mais visuellement, les changements sont également notables, du moins sur les consoles PS5 et Xbox Series, ainsi que sur PC.

Une vidéo comparative a récemment été publiée pour mettre en lumière les changements apportés par l'Unreal Engine 5.1 : définition, framerate, jeux de lumière en Ray Tracing, ombres, distance d'affichage...