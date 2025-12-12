Epic Games comptait frapper un grand coup pour la fin d'année, mais l'affaire tourne à la polémique. L'entrepreneuse et icône de la mode Kim Kardashian rejoint le prestigieux cercle des célébrités immortalisées dans le jeu. L'annonce, relayée par la star elle-même sur ses réseaux sociaux, a immédiatement provoqué une avalanche de réactions.

Le partenariat s'inscrit dans la lignée des collaborations avec des artistes comme Travis Scott ou Billie Eilish, mais celui-ci semble déjà marquer une nouvelle étape dans la stratégie du géant du jeu vidéo.

Une collaboration qui fait déjà débat ?

Le point de friction principal ne vient pas tant de la célébrité elle-même que de son avatar. Le modèle 3D du personnage affiche des courbes bien plus marquées que ce à quoi le jeu nous avait habitués, déclenchant une vive controverse. Si Fortnite a longtemps appliqué des règles strictes sur la représentation des personnages pour éviter toute sexualisation, il semblerait qu'Epic Games ait assoupli ses standards pour cette occasion. La discussion fait rage sur les réseaux sociaux, où les commentaires oscillent entre l'humour et une réelle inquiétude quant à l'impact sur le public jeune du jeu.

Obsessed ?



Compete in the Kim Kardashian Icon Cup on December 12 and get the outfit early! pic.twitter.com/TTFqK5QV3g — Fortnite Competitive (@FNCompetitive) December 11, 2025

Certains joueurs applaudissent une représentation fidèle à la réalité, arguant que des hanches proéminentes ne sont pas un signe de sexualisation. D'autres, au contraire, s'inquiètent de voir la plateforme s'orienter vers une esthétique plus adulte. La polémique est également alimentée par un emote exclusif, jugé "limite" par une partie de la communauté, qui reprend la pose de sa mythique couverture pour Paper Magazine. Cette décision d'assumer pleinement une esthétique plus mature semble être un choix délibéré de la part de l'éditeur.

Que contient le pack Kim Kardashian et à quel prix ?

Pour ceux qui souhaitent incarner la star, il faudra se préparer à faire chauffer la carte bleue. Le pack complet est annoncé au prix de 7 800 V-Bucks, soit l'équivalent d'environ 52€. Un tarif particulièrement élevé qui positionne ce crossover parmi les plus chers de l'histoire du jeu. Ce pack luxueux comprend plusieurs éléments cosmétiques, dont un est largement inspiré de sa célèbre marque de lingerie SKIMS.

Les joueurs pourront débloquer trois skins différents, chacun hautement personnalisable avec plusieurs styles, couleurs et coiffures. En plus des tenues, le pack inclut des accessoires comme un sac à dos, un planeur en forme de jet, une pioche sac à main et un emote. Pour les plus impatients, la "Kim Kardashian Icon Cup" sera organisée le 12 décembre, permettant aux meilleurs joueurs de remporter le pack en avant-première.

Pourquoi ce partenariat est-il si stratégique pour Epic Games ?

Cette collaboration va bien au-delà d'un simple ajout cosmétique. En s'associant à l'une des figures de la pop culture les plus influentes au monde, Epic Games poursuit sa transformation culturelle. Fortnite n'est plus seulement un jeu, mais une plateforme où se croisent divertissement, mode et célébrités. Pour certains analystes, ce choix n'est pas anodin et répond à une évolution logique.

Le public du jeu vieillit. Les adolescents des débuts sont aujourd'hui de jeunes adultes, et Epic Games cherche à maintenir l'intérêt de sa base historique tout en restant massivement populaire. Ce type de partenariat, plus mature et ancré dans la culture contemporaine, permet de s'adresser à cette audience tout en affirmant le statut du battle royale comme un véritable phénomène culturel. Reste à voir si le succès commercial sera à la hauteur de la polémique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le skin de Kim Kardashian sera-t-il disponible ?

Le pack de Kim Kardashian sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite à partir du 13 décembre. Une coupe spéciale, la "Kim Kardashian Icon Cup", aura lieu le 12 décembre pour permettre aux meilleurs joueurs de le débloquer en avance.

Combien coûte le pack complet de Kim Kardashian ?

Le pack complet, incluant les trois skins et leurs accessoires, est affiché au prix de 7 800 V-Bucks, ce qui correspond à environ 52 euros. C'est l'un des packs les plus onéreux proposés dans le jeu à ce jour.