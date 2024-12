Un glaçon géant vient d'apparaitre au sein du jeu vidéo Fortnite... Un monolithe de glace géant qui en réalité n'abrite rien d'autre que la diva de "All I Want For Christmas", c'est-à-dire Mariah Carey.

En marge d'une île recouverte de neige et de décorations de Noël diverses, Epic Games s'est ainsi offert une nouvelle collaboration en intégrant la chanteuse Mariah Carey au sein de Fortnite.

Il s'agira d'un skin de personnage déverrouillable qui arborera une tenue de Noël, et viendra rejoindre les personnages de Snoop Dog et Santa Shaq pour célébrer Noël au fil d'un événement thématique baptisé Winterfest.

Santa Shaq, Snoop Dogg, and Mariah Carey pic.twitter.com/zGvE8xyhQH — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 18, 2024

Mariah Carey est actuellement piégée dans son bloc de glace qui mettra 3 jours à fondre une fois apparu chez les joueurs, après quoi le PNJ distribuera divers cadeaux aux joueurs.

Forntite a prévu une foule de cadeaux pour ses joueurs jusqu'à la fin de l'année, avec un lancement de l'événement dès aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier.