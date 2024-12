Pas facile de se renouveler au fil des années, surtout quand la concurrence est de plus en plus rude... Fortnite a toujours su trouver la recette miracle, à grand renfort de nouvelles cartes, nouveaux skins et collaborations...

Mais Epic Games vient d'annoncer un des changements les plus importants pour son titre avec l'arrivée de Fortnite Ballistic, un nouveau mode de jeu qui change de point de vue...

L'idée est simple : mettre de côté la vue à la troisième personne et proposer un FPS pur et dur. Ballistic proposera ainsi des parties à 5 contre 5 sur une carte spéciale de taille moyenne (Megapole 10).

Le jeu proposera deux camps : attaque et défense, avec pour objectif de placer un Déclencheur de Faille, ou à contrario, de l'empêcher... Un changement d'équipe est prévu tous les 6 parties, et chaque mort est définitive avec pour objectif de proposer des parties rapides, la première équipe atteignant 7 rounds victorieux remporte la partie.

Au fil de la progression, les joueurs pourront acheter de nouvelles armes et objets, conservés d'un round à l'autre si l'on survit.

Fortnite Ballistic sera accessible en version anticipée à compter du 11 décembre avec un mode standard et un mode classé. Epic a déjà annoncé de nouvelles cartes et armes au fil des mois.