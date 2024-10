Face au succès toujours très vif de Fortnite, Epic Games vient d'annoncer la mise en place de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental permettant de limiter le temps d'écran des enfants dans son titre.

Les parents peuvent ainsi désormais se rendre dans la section "Contrôle parental" depuis le menu principal de Fortnite ou directement depuis le portail d'Epic sur Internet. Là, ils pourront décider d'imposer une limite de temps de jeu par jour pour le compte de leur enfant, mais pas que...

Car Epic a souhaité faire les choses en grand et propose même aux parents de définir des plages horaires spécifiques pendant lesquelles les enfants peuvent jouer, et éviter ainsi de les voir se reconnecter la nuit ou pendant le temps dédié aux devoirs. Et pour limiter la frustration, les enfants pourront de leur côté profiter d'une option permettant de réclamer du temps de jeu supplémentaire.

Lorsque la limite de temps est activée, le joueur peut conserver une visibilité sur le temps qui lui est alloué. S'il est en pleine partie, des notifications lui rappelleront de l'approche de l'échéance et il sera possible pour lui de demander du temps supplémentaire sans quitter le jeu.

Les parents de leur côté pourront avoir accès à des "rapports de temps" avec des graphiques et données relatives aux parties de leurs enfants et constater s'ils ont consommé tout ce qui leur était laissé ou non.